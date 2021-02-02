لموزع اللبناني عمر صباغ لـ"دوت الخليج الفني": ناصيف زيتون صديقي المقرب وهذه تفاصيل تعاوني المقبل معه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الموزع اللبناني عمر صباغ عن سعادته الغامرة بالتعاون مع النجم ناصيف زيتون، في أعمال كثيرة، وجميعها لاقت نجاحات كبيرة.

وتواصل "دوت الخليج الفني"، مع صباغ الذي كشف لنا عن سعادته قائلاً "أولًا أنا سعيد جدًا بأصداء الأغاني التي صدرت لي في ألبوم ناصيف زيتون، والنجاح الذي حققته.

وتابع: وفي الحقيقة، ناصيف صديق مقرّب لي ونلتقي على الأفكار الجميلة فيما يخصّ الموسيقى، وتجمعنا صداقة قوية.

وختم حديثه: حالياً أنا بانتظار أغنية جديدة نفذتها لـ ناصيف وتحمل إسم “لا تحزني”، وأقولها بكل صراحة، هذه الأغنية تحتل مكانة خاصة جدًا في قلبي.