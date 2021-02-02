أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره ومحبيه بفيلمه الجديد "30 مارس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد الفيشاوي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بفيلم 30 مارس وعلق قائلاً"٣٠ مارس قريبا فى السينما".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار "الساسبنس والتراجيديا"، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.