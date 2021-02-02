بإطلالة عفوية.. ميرنا جميل تغازل جمهورها فى أحدث جلسة تصويرية لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ميرنا جميل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ميرنا جميل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مشرقة وجذابة، حيث اعتمدت على جيب أسود جلد وبلوفر برتقالى وتسريحة شعر جذابة ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة "ميرنا جميل" :مسلسل "اللعبة "من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب،ومن تأليف فادى أبو السعود ،وإخراج معتز التونى