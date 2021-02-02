محمد عمرو الليثي يتألق في دور "عصفورة" بمسلسل اللعبة ٢ ويروي كواليس مشاركته

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان الشاب محمد عمرو الليثي بدراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "اللعبة ٢ " والذي الذي يجسد بطولته نخبة من نجوم الكوميديا شيكو وهشام ماجد ويعرض حاليا عبر منصة شاهد علي ان يتم عرضه خلال رمضان المقبل بقناة ام بي سي مصر

وجاءت ردود الافعال ايجابية ورائعة من خلال الحلقات السبع الاولي واشادة من رواد السوشيال ميديا بقدرات " عصفورة" محمد الليثي وانه مشروع ممثل كوميدي كبير ولديه قبول عند الجمهور

وعن كواليس مشاركته بمسلسل "اللعبة٢ " اوضح محمد عمرو الليثي "أجسد بمسلسل "اللعبة" شخصية "عصفورة" تلميذ الفنان هشام ماجد في المدرسة التي يعمل بها، ويعتمد عليّ طوال الأحداث في الطلبات والمواقف التي تضعه الاحداث، حيث سيبدا مازو " هشام ماجد" في اقامة سنتر للتعليم ويقوم مساعده عصفور بالتدريس في السنتر علي الرغم من انه طالب وسط مواقف كوميدية، وشهدت الحلقة السابعة ظهور رانيا يوسف

وتابع محمد الليثي ورشحني للدور المخرج معتز التوني الذي تعاونت معه من قبل في فيلم "جحيم في الهند" والبرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن" وبرنامج "شكشك شو".

واشار محمد الليثي ان الفنان هشام ماجد واحمد فتحي يدعموني بشدة ويقترحوا لي "إيفيهات" وكانت أجواء التصوير كوميدية ورائعة

ويذكر ان الجزء الاول من مسلسل اللعبة قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه عبر منصة شاهد او قناة ام بي سي مصر

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى،