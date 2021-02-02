أبرزها "اخواتي" و "أندال"..مهرجانات أحدثت ضجة على الساحة

القاهرة - محمد ابراهيم - أصبحت أغاني المهرجانات تأخذ حيز كبير من حياتنا جميعا، شباب وكبار وأطفال،بالرغم من مهاجمتها من قبل عدد كبير من المسئولين، ولكن على عكس الطبيعي، ظلت أغاني المهرجانات تزداد وتتكاثر ويزيد حب الناس لها على الرغم أيضا من وجود بها بعض الألفاظ الغير متناسبة مع تقاليد وعادات المجتمع ولكنها في النهاية تناقش قضايا مثلها مثل الأغاني الأخرى ولكن اختلاف الطبقة الإجتماعية لمطربوها يجعلها في هذا الحيز الضيق.

ويرصد " دوت الخليج الفني" المهرجانات التي أخذت حيز كبير من حياة الجمهور، في الفترة الأخيرة ورسخت في عقولهم حتى أننا إذا ذهبنا إلى الأفراح نجد كل الحاضرين حافظين لهذه المهرجانات أكثر من غيرها والتي لا يسمع عنها أحد:

1- مهرجان "أندال أندال أندال" حقق المهرجان نجاحا كبيرا على الساحة، حيث لامس المهرجان بعض القضايا الخاصة بالشباب ومنها الأصدقاء والحب، وقال "المايسترو" عن نجاح المهرجان في تصريح لـ"دوت الخليج الفني": طريقة الغناء الذي قدم بيها أحمد موزه المهرجان، جديدة ومختلفه، ولم يكن هناك صعوبة واجهته أثناء العمل والتسجيل.

مهرجان "أندال" غناء أحمد موزة، وتوزيع زيزو المايسترو.

2-مهرجان "معايا أنا متجيش" تصدر المهرجان التريند الـ10 عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عقب طرحه بساعات قليلة، وانتشر بشكل كبير عقب طرحه بأيام ومن كلماته: "أنا من الجراح مكتوم مش قادر اتصور، في الدنيا على جدعان بقيت أدور ملقيتش فيكي أصيل يا دنيا أنا أزامله، كل البشر خاينين والله ما يتأمنو ده الجدع شاف الويل ولا حد شال حمله، يجري العمر ويفوت والمخ بقا قافل".

مهرجان "معايا أنا متجيش" غناءعصام صاصا الكروان،سوشيال ميديا شريف غزالة، ومصطفى المصري.

3-مهرجان "سوق الصحاب" لعمر كمال، وتصدر الكليب التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق 600 ألف مشاهدة عبر يوتيوب في أقل من 24 ساعة ومن كلماته: "ليه الصحاب بتتغير عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب أول ما جاعو جم كلوني.. أنا قلبي كاره أفعالكو حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمة إخوات خسارة فيكو وفي أشكالكوو".

مهرجان "سوق الصحاب" غناء عمر كمال، ويشاركه مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.

4-مهرجان "شمس المجرة"، حقق المهرجان نجاحا كبيرا عقب طرحه، حيث حصد على نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتقول كلماته: "اللي عنده جراح تشبهني يتفضل جنبي،طول عمر الفرحة بتكرهني والطيبة ذنبي، لو بدور على الاخلاص عمرك هيفوتك واللي تقول عليه ده اعز الناس نفسه يشوف موتك، لاء دول مش مخلصين اه دول خوافين في الشدة تلج وساحو".

مهرجان "شمس المجرة" غناء حسن شاكوش، وحمو بيكا، وعمر كمال، ومن كلمات إٍسلام المصري، والحان عمر كمال، توزيع موسيقي فيجو الدخلاوي.

5-مهرجان "اخواتي الصوايخ" تم طرحه منذ فترة كبيرة، وحقق نجاحا كبيرا ومازال الجمهور يتهافت على الرقص عندما يتم تشغيل هذا المهرجان وهو غناء دقدق وفانكي وزوكش وشحتة كاريكا.