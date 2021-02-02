بـ إطلالة جديدة .. سهر الصايغ تتألق في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها بـ صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.. وجاءت التعليقات كالآتى :

خراشي ع القمر - ماشاء الله - ربي يحفظك تحية مغربية

وآخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.