أحمد الفيشاوى ينشر بوستر فيلم 30 مارس.. شاهد

شوق الفنان احمد الفيشاوى جمهورة لـ فيلمه الجديد " 30 مارس"، ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وعلق الفيشاوى، قائلا:" 30 مارس قريباََ بالسينما " .

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الأول لأحدث أفلامه "30 مارس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وذلك عبر حسابه على موقع "انستجرام".

فيلم "30 مارس" الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل وقعت في ظروف غامضة، تجعل البطل يدخل في لغز يجب أن يجد له حلًا.

الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد.