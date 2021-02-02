شارك الفنان نادر حمدي جمهورة بمجموعة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديد. وظهر نادر حمدي بالصورة مع زوجته والفنان أحمد حاتم خلال تواجدهم بأحد الفنادق وعلق على الصورة قائلا :" صدفة حلوة". يذكر أن نادر حمدى احتفل بزفافه الشهر الماضي على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى. وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدفة حلوة.. نادر حمدي يعلق على ظهوره مع أحمد حاتم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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