نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مولى يظهر فى "تماسيح النيل" وفى "مسلسل "فى بيتنا روبوت".. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان الشاب واليوتيوبر محمد مولى، فى فيلم "تماسيح النيل" بجوار عدد من النجوم، منهم الفنان بيومى فؤاد والفنان حمدى الميرغني، ومصطفي خاطر وهنادي مهنا، ومحمد ثروث وسيلمان عيد وبدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.



وكانت قد إنتهى المخرج سامج عبدالعزيز من تصوير عدد كبير من مشاهد "تماسيح النيل" في أسوان، وعاد إلى القاهرة لاستكمال بعض المشاهد المتبقية منه استعدادا لطرحه.



ويجسد مولى آيضًا شخصية "هلال"، وهو فرد الامن المسئول عن مراقبة الكاميرات بالمركب النيلي الذى تدور الاحداث بداخلة، ويظهر بجوار الفنان حمدي الميرغني فى مشاهده الاولى.



كما يظهر مولي فى المسلسل الكوميدي "فى بيتنا روبوت"، كضيف شرف مع الفنان الكوميدي عمرو وهبة والفنانة ليلي زاهر والفنانة شيماء سيف، ليجسد شخصية "دليفري"، بالإضافة إلى ظهوره في فيلم "عروستي" مع كلًا من الفنانة صابرين، والفنانة جميلة عوض، والفنان أحمد حاتم.