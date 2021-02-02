اليوم آخر موعد للمشاركة فـي جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم

فـي فئتي الشعر الفصيح والشعبي

الدوحة ـ «الوطن»:

يتوقف في نهاية هذا اليوم استقبال المشاركات للترشح للدورة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في فئتي الشعر الفصيح والشعر الشعبي بعد تمديد المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالدوحة وقت استلام المشاركات من نهاية الشهر المنصرم حتى اليوم. وتستهدف الجائزة التي تحمل شعار (تجمل الشعر بخير البشر) جميع الشعراء من مختلف دول العالم الإسلامي في مختلف الأعمار بهدف مديح الرسول وسيرته النبوية العطرة وإلى تعميق حب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوب الأجيال المعاصرة المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، كما تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، وكذلك التأكيد على أهمية الشعر في وحدة الأمة الإسلامية والعربية، وربط شباب الأمة بحضارتها، وتدعيم الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر ومدى تأثره بواقعنا وتأثيره عليه، من خلال التجارب الشعرية، والقصائد الملقاة على لسان المتسابقين، إضافة إلى تعزيز الجهود التي تهدف إلى المحافظة على التراث الأدبي واللغة العربية، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ يغلب عليه روح المنافسة والتفاعل.

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