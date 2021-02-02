أروى الرواحية تقدم دورة فـي «الخط الديواني» الأحد المقبل

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

تقدم الخطاطة أروى بنت حارث الرواحية الأحد المقبل وعبر المنصة الافتراضية دورة بعنوان (الخط الديواني) تستمر لغاية الـ7 من الشهر المقبل. وتضم الدورة ثلاثة محاور وهي: (التعريف بالخط الديواني وأنواع الخطوط ومدارسها)، (الأدوات الأساسية التي يستخدمها الخطاط)، (كتابة الحروف المفردة بالميزان). وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة الفنانة السنوية والتي تقدم من خلالها العديد من الدورات وحلقات العمل التي تستهدف من خلالها جميع الفئات العاشقة للخط العربي وأسراره والتي تملك الشغف والطموح الفني لمواصلة المشوار في هذا المجال الفني الكبير. وفي هذا الإطار تقول أروى الرواحية: تعلم أساسيات الخط العربي في البداية هو تثقيف للذات وعلى الإنسان المحب لهذا الفن التفتيش والبحث عن كل معلومة تخص هذا المجال، ونحن من خلال هذه الدورة (الخط الديواني) سوف نعين المشارك على إتقان الكتابة بهذا الخط، وسوف نقوم بالتركيز على التطبيق العملي، وهو من أهم العوامل المساعدة لصقل مهارات المشارك الطامح لكسب المزيد من المهارات التي تساعده في مشواره الفني، ومن خلال الدورات والحلقات الماضية كانت النتيجة مرضية لنا وللمشاركين، حيث أصبح الكثير منهم أصحاب أقلام جميلة ومحترفة.

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