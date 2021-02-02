ماوية البحرية: تزايد أعداد المصورين يثري ساحة التصوير الضوئي بالسلطنة

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري:

الصورة تترجم وتعكس إبداعات المصور التي يهدف منها إلى تخليد اللحظة لتكون جزءا من الذاكرة، فما تختزله الصورة بين أضلاع بروازها قصة عاش أحاسيسها المصور قبل أن تعطي عينه الإشارة الخضراء لالتقاط المشهد من الزاوية التي تناسب رؤية المصور وتنسجم مع بوح العدسة لتشكل عملا ناجحا، ومع تزايد أعداد المصورين والمصورات في السلطنة نشهد تنافسا في توثيق المواقع السياحية والمناسبات الاجتماعية والعادات والتقاليد.

ماوية بنت خلف البحرية إحدى المصورات العمانيات اللاتي تألقن في مجال تصوير حياة الإنسان العماني وملامح الوجوه إلى جانب إبحارها في التصميم الجرافيكي وفن الرسم.

عن بداية انطلاقتها تحدثت قائلة: بدايتي قبل ٤ سنوات تقريبا، ولكن حب التصوير متأصل منذ الصغر، والبداية كانت بتوثيق اللحظات من خلال الهاتف ليومياتي والرحلات العائلية، ومن خلال دراستي للتصميم ولمادة التصوير الضوئي كانت الانطلاقة الحقيقية لي مع الكاميرا. وكما هو معروف لا بد من الممارسة والتعمق، حيث بادرت بخوض دورات لصقل موهبتي وتنمية مهاراتي، وأهم الدورات التي اشتركت فيها الدورة التي أقامتها الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، وكانت لمدة أسبوع تعرفت خلالها على أساسيات التصوير بشكل مفصل، وجاء اختياري للتصوير دون غيره لأنه اللغة التي تصل لجميع شعوب العالم.

وحول تزايد أعداد المصورين والمصورات قالت: الاهتمام الذي يلقاه المصور العماني والتشجيع من الأسباب التي أسهمت في تزايد أعداد المصورين، ولوسائل التواصل الاجتماعي دور في هذا التزايد نظرا للمساحات الشاسعة التي توفرها، وبكل تأكيد تخدم الساحة العمانية داخليا وخارجيا من خلال توثيق معالمها السياحية والأثرية والتعريف بتراثها وحضارتها، ومن وجهة نظري كمصورة أن الصورة الناجحة هي التي تختزل في تفاصيلها قصة يرويها المصور بعدسته، فالصورة إما أن تحكي قصة أو توثق لحظة لا تتكرر أو تناقش قضية إنسانية والتي بدورها تسهم في توعية المجتمع في مواضيع وبرامج مختلفة. وأضافت: المصور العماني بصفة عامة طموح وشغوف ويبحث دائما عن التميز، فقد برز عدد من المصورين والمصورات على الساحة ببصمات مميزة من خلال أعمالهم التي نافسوا بها في المحافل الدولية ونالوا العديد من الجوائز والألقاب.

وتنصح ماوية بأهمية التغذية البصرية بقولها: التغذية البصرية عامل أساسي ومهم للاستفادة من تجارب الآخرين ومعالجة الأخطاء وتطوير المستوى وفهم كيفية التعامل مع الكاميرا وإعداداتها وتقنياتها لترجمة الإحساس الفني لدى المصور ومواكبة التطورات التقنية، وأتمنى أن تلاقي الرسالة الفنية لأعمالي استحسان المتلقي وأن تصل لجميع شرائح المجتمع بمختلف المستويات الثقافية، وأن أستمر في تقديم وتطوير هذه الأعمال بشكل مختلف.

ورغم تجربتها التي لم تتعدَّ 4 سنوات إلا أنها تمكنت من الحصول على عضوية الجمعية العمانية للتصوير الضوئي وتحقيق المركز الثالث في ملتقى المصورات العمانيات، والمشاركة في مسابقة نخل في عيون المصورين، وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات.