رامز أمير يروج لـ حلقته فب برنامج "صاحبة السعادة"

وعلق رامز امير على الصورة قائلا " استنوني النهاردة مع صاحبة السعادة الساعة ١١ مساءً على dmc ".

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.