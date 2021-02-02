جيسي عبده بالكاد استطاعت الخروج من أزمتها.. ولكن لم تسلم من الانتقادات!!

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ لانتقادات كثيرة بعدما نشرت مجموعة من الصور لها بدبي، من قبل بعض متابعيها عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الانتقادات حول نشرها لصورها وعودتها لحياتها الطبيعية بعد وفاة والدها قبل أشهر، وكانت تعليقاتهم: "والله ما صرلوا أبوكي سنة، دغري نسيتي بيك، رجعت لحياتها العادية".

وكان رد عبدو عليهم لاذع، إذ أشارت بدورها أنها تتعرض بشكل مستمر لمثل هذه الإنتقادات، وقالت: "هيدا نموذج صغير من شو عم بتعرضلو من 8 شهور! أنا ما بحب إنشر طاقة سلبية ولا بحب إبكي كل النهار وخصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي عندي.

وختمت: أنا ما نسيت ولا لحظة بس الزعل بيبقى بالقلب ما ضروري كل النهار إحكي عنو"، وأضافت عبدو حاسمةً: "هيك ناس أنا دغري عم بعملها بلوك لأنو ما بتشبهني ولا بحبن يكونوا على صفحتي".