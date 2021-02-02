بلقيس تخطف الأنظار في كليبها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة بلقيس أوّلى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان “حالة جديدة” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “حالة جديدة” من كلمات سعد المسلم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، ومكس وماستر صهيب العوضي، وتتضمن مقاطع راب من كلمات وغناء كوين جي وهادي.

وظهرت بلقيس في كليب الأغنية بصورة مختلفة عن المعتاد ومشاهد خارجة عن المألوف من توقيع المخرج المصري حسام الحسيني، وخطفت الأنظار بشكل لافت.

ولاقت بلقيس تعليقات كثيرة من قبل رواد التواصل ممن أشادوا بجمال إطلالاتها خلال الكليب.