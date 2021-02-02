لعنة عبد الحليم حافظ قضت عليه.. مالا تعرفه عن عبد اللطيف التلباني

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب عبد اللطيف التلباني، والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية القيمة، والتي أحبها الجمهور وكان من أهمها غنائه للناجحين في الثانوية العامة قائلا: "افرحوا ياحبايب لفرحنا النمر أهى بانت ونجحنا".

التحق التلباني بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وكان يغني في جميع حفلات الجامعة، ودرس فى معهد الموسيقى قسم أصوات وتقدم لإذاعة الإسكندرية.

اكتشف موهبته حافظ إبراهيم، وهو مكتشف العندليب عبد الحليم حافظ،وساعده على الإنتقال لإذاعة القاهرة عقب إعجابه بصوته.

قالت شقيقة عبد اللطيف التلباني، أن الظروف ساعدت شقيقها بسبب سوء العلاقة في هذا الوقت بين العنديب والملحن محمد الموجى، والعندليب وجلال معوض.

ظهرت موهبة التلباني عقب أغنية "اللي روحي معاه" من تلحين الموجي، لتتوالى أغانيه ومنها "برج الجزيرة، سك الشباك، على بياعين العنب".

هاجمت بعض الصحف عبد اللطيف التلباني، ووصفوه بالمغرور وهم من أتباع عبد الحليم حافظ، والذي كانت قد ساءت علاقته بالموجي،ومنع من المشاركة في الحفلات ووصفوه أيضا بالمنافس لعبد الحليم حافظ.