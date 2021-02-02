شيماء سيف ترقص على أغنية محمد رمضان "مصباح علاء الدين"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد لها نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وهى ترقص على ألحان أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "مصباح علاء الدين".

في سياق منفصل، تصدر مشهد يجمع الفنانة الشابة ليلي زاهر مع الفنانة شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت" قائمة الأكثر مشاهدة بموقع "يوتيوب"، من حلقة السبت الماضى، والتي وضعت فيها الروبوت "زومبا" - شيماء سيف - "سارة" - ليلي زاهر - في موقف محرج بعدما سكبت المياه عليها، وهو المشهد الذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة في ساعات.

ويعرض مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يعتبر من نوعية المسلسلات الكوميدية، على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.

يشارك في العمل نخبة من نجوم الفن، من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.