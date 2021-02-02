رانيا يوسف تسافر بيروت لتصوير مشاهدها في مسلسل "عش الدبابير"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت أمس النجمة رانيا يوسف، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر انا تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.

وتقدم رانيا يوسف دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذى يخرجه أحمد خالد موسى، وبدأت تصوير المسلسل أول أمس الأحد، في بيروت، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب حظر التجوال التي فرضته الحكومة اللبنانية لمدة 25 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا، ثم عادت الحكومة في الفتح تدريجيًا، ليبدأ فريق العمل تصوير المسلسل بكثافة بالغة.

وجمعت المشاهد الأولى من المسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ويستمر التصوير بكثافة ودخول بعض الممثلين تباعًا حسب التصوير، خاصة أن فريق العمل يرغب في تصوير أغلب المشاهد خلال الشهرين المقبلين.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.