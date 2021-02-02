مي البحيري تنضم لفريق عمل "المداح"

انضمت الفنانة والإعلامية مي البحيري إلى فريق عمل مسلسل "المداح" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.
وتجرى حاليا جلسات عمل مكثفةلترشيح عدد من أبطال العمل، وذلك استعدادا للبظء في تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تجرى معاينة وتحديد أماكن التصوير.
وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.
يذكر أن مي البحيري قامت بتقديم عدد من البرامج التلفزيونية منها برنامج هنا على قناة النهار، و زووم إن على قناة العاصمة، وطبيب البلد على قناة دوت الخليج، وبرنامج 37 درجة على قناة العاصمة.
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