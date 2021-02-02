نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. خالد النبوي بصحبة عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر من كواليس "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له ظهر فيها برفقة المخرج عمرو عرفة والسيناريست أيمن بهجت قمر من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، الذي بدأوا تصويره منذ فترة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وكتب خالد النبوي، على الصورة قائلًا:" الحبايب عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف"، والفيلم من إنتاج وليد منصور، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، والمقرر طرحه بدور العرض في صيف 2021".

وتدور أحداث الفيلم في حقبة تاريخية ترجع لعام 250 ميلاديًا بإحدى الدول الأجنبية، وسيتم تصويره في ثلاث دول أولها إيرلندا لمدة 4 أسابيع، والمغرب لمدة أسبوعين، وفي مصر لمدة 12 يومًا، على أن ينتهي التصوير نهائيًا بحد أقصى في شهر إبريل المقبل، حسبما صرح وليد منصور من قبل لـ"القاهرة 24".

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، ريم مصطفي، صبري فوزي، مصطفي فهمي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد ممدوح، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، بيومي فؤاد، وأخمد فؤاد سليم.