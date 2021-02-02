صفحة حورية فرغلي تطلب الدعاء لها بالتزامن مع خضوعها لجراحة تمتد لـ9 ساعات

حورية فرغلي دخلت غرفة العمليات اليوم بعد وصولها الى أميركا بغية اجراء عملية جديدة في انفها ستستغرق لحوالي 9 ساعات من الوقت بسبب صعوبتها حيث أنها تعاني من عدم وجود عظام في الأنف ما سبب لها بمشاكل في التنفس بينما ناشد المسؤول عن صفحتها عبر الفيسبوك جمهورها الدعاء لها.

تفاصيل عملية حورية فرغلي في أميركا

بدأ العد التنازلي إذا بعد أيام من التحضيرات لعملية حورية فرغلي حيث دخلت اليوم غرفة العمليات في أميركا وفق ما أعلن حسابها الرسمي على الفيسبوك الذي ناشد الجميع الدعاء لها بسبب صعوبة العملية، وكتب الأدمن دعاء جاء فيه :" اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

وتفاعل رواد "السوشيال ميديا" مع منشور الأدمن، ودعوا لها بنجاح العملية وبأن تعود سالمة الى وطنها.

وستخضع حورية فرغلي لعملية تصحيح في أنفها تستغرق حوالي الـ9 ساعات تحت يد طبيب عالمي مختص إذ أنه سيقوم بإجتزاء بعض العظام من قفصها الصدري وزرعها في أنفها، لا سيّما أنها تعاني من عدم وجود عظام في الأنف بعد تعرضها لحادث سقوط عن الفرس قبل سنوات واجرائها لعمليات جراحية لم تنجح.

ولا تهدف العملية فقط الى تصحيح التشوّه الحاصل في أنف حورية فرغلي والذي شوّه لها من ملامح وجهها، انما ايضا تأتي بغية تصحيح عيب صحي حيث عانت في الفترة الأخيرة من صعوبة التنفس.

وسافرت حورية فرغلي إلى الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي استعدادا لإجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة ورافقها في رحلتها إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، شقيقها ونجله وشقيقتها الذين سيتابعون حالتها الى أن تستقر.

وأعربت الفنانة المصرية عن مخاوفها من العملية في تصريحات صحافية قبل سفرها حيث استذكرت بأن قلبها توقف في عملية سابقة أجرتها لحوالي دقائق قبل أن تعود الى الحياة بإرادة الله.

حورية فرغلي تبكي بسبب "أنفها"

حورية فرغلي أثارت ضجة كبيرة قبل حوالي أسبوعين بعدما اطلت في لقاء تلفزيوني وبكت تأثرا بابتعاد كل الأصدقاء عنها بعد توقفها عن ممارسة مهنة التمثيل عقب تشوه وأنفها ومعاناتها من ازمة صحية.

وأكدت حورية فرغلي في تصريحاتها التلفزيونية أنها فقدت حاستي الشم والتذوق بسبب جراحات خاطئة، موضحة: "فقدت حاسة الشم والتذوق منذ 3 سنوات، وسبب إجراء عملية الأنف هو تعرضي لحادث وليس عمليات التجميل".

وكانت قد انتشرت صورة لحورية فرغلي مؤخرا ظهرت فيها داخل غرفة العمليات، لكن تبيّن أنها قديمة وتعود إلى عاميين للوراء عندما أجرت فرغلي جراحة حينها لحل أزمة كسر أنفها بعد الحادث الذي تعرضت له.