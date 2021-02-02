فيديو تفاصيل الحفل الجماهيري الجديد لـ نوال الكويتية في الشارقة بعد غياب 3 سنوات

نوال الكويتية على وشك أن تلتقي بجمهورها بإمارة الشارقة بدولة الإمارات قريبًا في حفل غنائي جديد منذ آخر حفلاتها الجماهيرية هناك والتي كانت قبل حوالي 3 سنوات تقريبًا.

تفاصيل حفل نوال الكويتية في الإمارات

برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4 كشف عن تفاصيل حفل المطربة الشهيرة نوال الكويتية والمقرر إقامته نهاية الشهر الجاري، حيث سيقام الحفل تحديدًا يوم 26 فبراير، على مسرح مدرج خورفكان الذي يعتبر أحد المعالم المعالم الثقافية البارزة في إمارة الشارقة.

نوال الكويتية تعود بحفل جديد في الشارقة بعد غياب

وتعود نوال الكويتية لإقامة الحفلات الجماهيرية مجددًا في إمارة الشارقة، منذ آخر حفل أقيم لها على مسرح المجاز في شهر مارس من عام 2018، وبالرغم من أن نوال كانت من بين المشاركين في حفل مبادرة صناع الأمل بدبي العام الماضي، لكنها لم تقدم حفلًا جماهيريًا بمقردها في الإمارات منذ حفلها قبل 3 سنوات بالشارقة.

نوال الكويتية لم تعلن رسميًا حتى الآن عن تفاصيل الحفل، إلا أن البرنامج أكد أن الحفل سيكون ضخمًا ويجري التحضير له على قدم وساق، وسيتم الكشف عن كافة تفاصيله قريبًا، ولاقى الخبر إعجاب عدد من جمهور نوال الكويتية بالإمارات الذين عبروا عن مدى تشوقهم واستعدادهم لحضور حفلها المقبل ولقائها مجددًا.

لقاء أصالة ونوال الكويتية حديث الجمهور

في سياق آخر التقت الفنانة نوال الكويتية أمس الإثنين بالفنانة أصالة في أثناء تواجدها في جدة، ونشرت نوال عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام عدة صور وفيديوهات من لقائها بأصالة، ونشر أيضاً زكي حسنين، عضو اللجنة الفنية في الهيئة العامة للترفيه، صورة له مع أصالة ونوال وعلق قائلاً: "تشرفت الليلة في منزلي بدعوة الفنانة القديرة نوال الكويتية والفنانة أصالة نصري، كل الشكر على قبول الدعوة"، وانتشرت صور الثنائي على نطاق واسع بين الجمهور الذين تمنوا أن يكون هناك تعاون قريب بين النجمتين.

وفي بداية الشهر المنقضي، انتشرت صورة نوال الكويتية والنجم السعودي عبادي الجوهر، على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا مقطع فيديو من اللقاء الذي جمعهما، وهما يشيدان ببعضهما البعض، وحرص النجم القدير على الكشف عن سر الصورة المتداولة وسبب اجتماعه بزميلته نوال الكويتية.

وأكد عبادي في لقاء مصور حينها إنه بصدد التحضير لمشروع غنائي جديد للفنانة نوال الكويتية، حيث سوف تغني أحد ألحانه قريبًا، كما أوضح أنه ربما يكون التعاون من خلال لحن أو لحنين، لكن لم يتم الاستقرار على الأمر بعد.