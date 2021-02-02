5 نجوم نجوا من الموت بعد تعرضهم لحوادث خطيرة .. فريال يوسف فقدت الحركة وتشوه وجه ديمة قندلفت

حوادث عديدة تعرض لها عدد من النجوم على مدار السنوات الماضية، ونجوا من الموت بأعجوبة، لكن بعضها تسبب في التأثير على مشوارهم الفني بسبب خطورتها، إلا أنهم في النهاية لم يكن أمامهم سوى المقاومة من أجل الشفاء والعودة لممارسة عملهم مرة أخرى.

فريال يوسف

فريال يوسف النجمة التونسية التي اختفت عن الأضواء الفترة الماضية، كشفت مؤخرًا لبرنامج "The Insider بالعربي"، الذي يعرض عبر شاشة دبي، أن غيابها كان بسبب تعرضها لحادث خطير، حيث وقعت من على ظهر الحصان وأصيبت في منطقة الظهر، إصابة منعتها من الحركة تمامًا لأيام، ودخلت المستشفى على إثرها، لكنها أهملت الأمرقليلًا واعتمدت في علاجها على المسكنات حتى تستطيع استكمال تصوير دورها في فيلم "محمد حسين"

ولفتت إلى أنها لم تستطع المشي في تلك الفترة، كما أنها قررت السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، موضحة أنها باتت تعاني من جديد من الألم خلال الفترة الحالية لأنها لم تستطع منذ أشهر استكمال العلاج في ألمانيا بسبب إغلاق البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ديمة قندلفت

وسبق فريال يوسف عدد من النجوم الذين نجوا من حوادث خطيرة جدًا، وكان من بينهم النجمة السورية ديمة قندلفت التي كشفت مؤخرًا أنها تعرضت خلال كواليس تصوير مسلسل الاجتياح، للإصابة بطلق ناري، في منطقة الذقن والتي تشوهت وتآكل منها جزء كبير جعلها تدخل في حالة من الانهيار بسبب خوفها من تأثير ذلك على مستقبلها المهني في مجال التمثيل، كما أنها لم تستطع التخيل بأن عمليات التجميل من الممكن أن تنقذها وتعيد وجهها كما كان.

وأكدت النجمة السورية أنها بالرغم من انهيارها وعدم تصديقها لفكرة إمكانية شفائها بسبب قوة إصابتها، إلا أن الطبيب الذي أسعفها في منطقة التصوير أكد لها أن وجهها سيعود مثلما كان لدرجة أنها لن تتذكر أن هذا حدث من الأساس.

حورية فرغلي

الفنانة المصرية حورية فرغلي كانت من أبرز النجوم الذين تعرضوا لأزمات صحية متتالية بعد تعرضها لحادث خطير، حيث سقطت من على ظهر حصانها وأصيبت بكسر شديد في الأنف، وأجرت عدة عمليات جراحية بأنفها بعدها إلا أنها أصيبت بعدة مضاعفات مثل تشوه شكل أنفها ومعاناتها مع التنفس والشم، وقالت إن سبب معاناتها هو إجرائها لعمليات فاشلة بأنفها، وذكرت أنها فقدت حاسة الشم بسبب أزمة أنفها، وتتنفس من فمها، إضافة إلى تأثير ذلك على مشوارها الفني وقلة ظهورها في الأعمال الفنية مؤخرًا، ومن المقرر أن تخضع حورية اليوم الثلاثاء إلى عملية جراحية جديدة خارج مصر، حيث تمنت أن تكون تلك العملية دوت الخليج الأخيرة والتي تساعدها على عودة شكل أنفها لطبيعته وانتهاء معاناتها.

نادين نسيب نجيم

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أقلقت الجمهور على حالتها الصحية خلال الأشهر الماضية بعدما أصيبت في انفجار مرفأ بيروت، ونجت من الموت بأعجوبة، حيث أكدت فيما بعد في تصريحاتها، أنها أصيبت إصابات بالغة في وجهها والجزء العلوي من جسدها، في أثناء جلوسها بجوار النافذة الزجاجية في منزلها لحظة الانفجار، وأجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات كما خضعت لخياطة جروح بوجهها بحجم 40 غرزة، حيث عانت لفترة من تشوه بالوجه، لكنها نجحت في علاجه ولم يعد يظهر منه سوى علامات بسيطة.

أحمد السقا

الفنان أحمد السقا كشف أيضًا في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا عن أنه كاد أن يفقد حياته خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "تيمور وشفيقة"، وتحديدًا في المشهد الذي كان يتم تفجير أحد الأماكن حوله، وأوضح أنه بسبب خطأ فرد من فريق المعارك، اشتعلت النيران قبيل أن يقفز السقا من النافذة، فأصيب بحروق في ظهره، وقرر سريعًا القفز إلى المياه الباردة.

ولفت السقا إلى أنه ظل عدة أيام بعدها يعالج أثار الحروق، ولم يكن هذا هو الحادث الوحيد الذي نجا منه السقا، إلا أنه تعرض أيضا في كواليس فيلم "الجزيرة" للإصابة في عينه، والتي عانى منها لفترة طويلة.