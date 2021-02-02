ساموزين يؤكد بالفيديو أنه لم يعد مستقر عائليا فهل انفصل عن زوجته الثانية ؟

قال الفنان سامو زين، إنه يحمل شعار الحب والإنسانية والمحبة منذ 20 عامًا عبر الأغاني التي يقدمها، موضحًا أن هذه خطى الجميع يحتاجها بسبب الضغط النفسي الذي يمر به الناس في تلك الفترة.

وبحسب بيان رسمي اختص سامو زين برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز" المصرية، بمقطع من أغنيته الجديدة "حرام عليك"، مؤكدًا أنه حاول عن طريق الأغنية البساطة والحب والمتبادل وأن يكون فيها نوع من الرومانسية لرسم الإبتسامة على وجوه المستمعين.

تابع الفنان أنه يحاول تقديم مزيكا مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء والنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بالنسبة للصناعة الفنية، موضحًا أن أغنيته الجديدة التي اختص البرنامج بجزء منها تأتي بمناسبة " يوم الحب ـ الفلانتاين".

أوضح سامو زين أنه يعتز بجميع الفنانين الذين يقدمون أنواع مختلفة من الغناء ومنهم الفنان محمد رمضان الذي قارن البعض بينهم، كما أنه يعتز بكل التعليقات التي تصل إليه ولكن جمهوره تعود على أنه يسعى للتغير في كل مراحله الفنية، لأنه كلما قدم الاختلاف كلما حرص على إسعاد جمهور أكبر وشريحة أوسع.

وكشف ساموزين كذلك أنه قدم أغانيه بـ 12 لغة، كما رد الفنان على سؤال بشأن أغنية "نقطة من أول السطر" وهل لها علاقة بحياته الشخصية، وقال: "إن كل حاجة في وقتها وأنه مش شاطر في الإجابات الصريحة ولكن هناك مراحل غير مستقرة في حياته العاطفية"، وتابع أنه كشخص يتمنى السلام الداخلي ولكنه حاليًا غير مستقر عائليًا ولو حدث شيئ سيعلن الخبر.

ومن المعروف أن سامو زين ارتبط بزوجته الثانية المذيعة المصرية دينا صالح قبل خمس سنوات ورزق منها بطفله محمد الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، فيما لديه ابنة شابة من زيجة سابقة.