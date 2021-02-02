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عامر زيان يعبر عن إعجابه بجديد الإماراتية أحلام

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان اللبناني ​عامر زيان​ عن إعجابه الشديد بأغاني طرحتها الفنانة الإماراتية أحلام، من ألبومها الجديد "​فدوة عيونك​".

وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:" الله ألله شو حلوين أغنية الفرقا وأغنية فدوة عيونك عم أسمعهون هلأ فعلا عمل رائع وتستاهلين يا أحلى ملكة مبروك"، بدورها ردت الفنانة الإماراتية أحلام على زيان كاتبةً:" أتشرف فيك".

يذكر أن الألبوم يتضمن 24 أغنية باللهجة الخليجية، منهم: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".

مريم الجابري

مريم الجابري

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