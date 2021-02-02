أنا رايق لـ محمد منير تقترب من نصف مليون مشاهدة .. فيديو

اقتربت اغنية "انا رايق" للكينج محمد منير من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته باليوتيوب

اغنية "انا رايق" هى من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

جدير بالذكر أن محمد منير دخل مؤخرًا المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات، بعد مروره بأزمة صحية، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب الجهد الذي بذله في العمل على الألبوم الجديد.