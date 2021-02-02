مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ إيمى طلعت زكريا.. وشقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا .

خرجت من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريات عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على الى، أنها خرجت من المستشفي بعد أن تعرضت لوعكه صحية بسبب تغيير الجو والأكل

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و نشرت إيمي عبر حسابها صورتين لها وكتبت:""والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى.. الحمد لله على كل شىء".

خاص| شقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

تخضع إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي لـ عملية جراحية في الغدة الدرقية خلال الأيام المقبلة بحسب تصريحات لـ دوت الخليج.

وكانت قد أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة لصالح شقيقات أحمد زكي على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

ابنة عادل الفار تكشف لـ "دوت الخليج" تطورات حالته الصحية

كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت أيضا فى دخوله العناية المركزة.

وقالت إيمان فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج": إن والدى يستجيب بشكل كبير للعلاج وتتحسن حالته الصحية كثيرا، حيث بدأ يستعيد جزءا كبيرا من الوعى ويدرك لمن حوله.

وأضافت إيمان: أن والدها مازال حتى الآن فى العناية المركزة، رغم أن حالته الصحية تتحسن، وأوضح الأطباء أن فى حالة تقدم حالته الصحية يتم نقله إلى غرفة عادية.