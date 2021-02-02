نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الفني" يكشف استعدادات شيماء سيف لأداء دور "روبوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن تجهزاتها لدور "زومبا" في مسلسل "في بيتنا روبوت"، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا بمشاركة عدد من الفنانين.

وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن تجهيزاتها لدور "روبوت" في مسلسل "في بيتنا روبوت" كان صعب للغاية، بسبب عدم اعتيادها على إلقائها إفيهاتها المعتادة، وكانت تركز كثيرا على أداء الدور بالشكل المطلوب وهو أنها تتكون من الحديد ولا تتسم بالروح الفكاهي بل الموقف هو من يطفو على المشهد الروح الفكاهية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.