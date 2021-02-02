نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل "انستجرام". وعلقت رضوى الشربينى، قائلة: "ودى كانت النتيجة بعد 3 ساعات eyeliner ". وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : أجمل عيون مصرية شفتها في حياتي كلها - يا جمالك - جميله ماشاء الله يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يا جمالك.. الجمهور يتغزل فى رضوى الشربينى| شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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