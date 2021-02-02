نشر الفنان احمد حاتم بوستر ترويجى لفيلم " قمر 14" عبر حسابه بموقع انستجرام معلقا:"

قصة الفيلم تجمع بين خالد النبوي وشيرين رضا، في سياق منفصل متصل، حيث تدور الأحداث حول تأثير ليلة 14 من الشهر عندما يكتمل القمر، وتأثيره على العلاقات الإنسانية. فيلم "قمر 14" من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ومن بطولة، غادة عادل، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد النبوي، بيومي فؤاد، أحمد مالك، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، ومجموعة كبيرة أخرى من النجوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظرونا.. أحمد حاتم ينشر البوستر الرسمى لـ فيلم قمر 14 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.