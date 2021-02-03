محافظ القليوبية السابق: "لازم يكون في حسم في قوانين مخالفات البناء"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الدكتور محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والاسكندرية الأسبق، نعانى من زمن طويل بسبب المشاكل المتعلقة بالمحليات، لمدة تصل لاكثر من 50 عاما، فهناك قوانين صدرت في ظاهرها رحمة، وباطنها عذاب، وأصبح العرف أثوى من القانون، وما يحدث في المخالفات فوق الوصف، وحان الوقت لقوانين حاسمة.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، العرف والتقاليد التي كانت سائدة، هو أن المستأجر أو مشترى الوحدة السكنية، يوافق على عرض المالك الأقل ماليا، في مقابل أن يتنازل عن جزء من الجراج، فيأخذ الجراج ويستخدمه لأغراض أخرى، ولكن اليوم القانون أصبح أقوى، وليس من حق المالك أن يحتفظ به.

وتابع، مل المخالفات التي رأيناها في محافظات مصر، إذا كانت الإدارة المحلية مسئولة، "كان زمانهم هيبقوا في السجون" ولكن هناك أكثر من طرف مسئول عن عملية الإزالة، فهناك شرطة، وأحكام قضائية، وشركات مرافق، حتى المواطن، الذى من المفترض ألا يشترى، يصر على الشراء، فالرئيس أعطى تعليمات مهمة بالتعامل مع المخالفين، فحينما يكون هناك حسم، كل شيء يتم على أكمل وجه.