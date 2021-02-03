"فاضي شوية" لحمزة نمرة تقترب من 40 مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، نجاحاً كبيراً، حيث تخطت 36 مليون و540 ألف مشاهدة فور طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

وتعد ااغنية "فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.