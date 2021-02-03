جيب فوق الركبة.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت ميريهان حسين؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستحرام بإطلالة جريئة.
تألقت "ميريهان"؛ بإطلالة كلاسيك جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب قصير فوق الركبة وتوب باللون الابيض ونظارة انيقة.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميريهان على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.
وعلقت ميريهان "اتمنالكم يوم جميل مع ناس جميلة بتحبكم و بتقدر حبكم و احترامكم ليهم .. ناس بتستوعبكم و تحتويكم،،ناس بتشوف و تقدر محاولاتكم لإرضائهم .. مش يختلقوا عيوب مش فيكم و ينسوا جميل افعالكم، و الحمد لله على وجود الناس الجميلة دي في حياتي ❤️.. يومكم جميل ".
يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
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