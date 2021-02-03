أحمد زاهر: تخوفت من دور "فتحي " في "البرنس" لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد زاهر أن دور " فتحي " في مسلسل البرنس الذي عرض رمضان 2020 مثل تجربة مختلفة بالنسبة له كونها شخصية شديدة الصعوبة ولاتحمل طابع " الكاركتر".

وأضاف في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: "كان دور صعب جداً خاصة أنو مش " كاركتر " مقارنة بدور فرج في "كلام على ورق".

وأشار إلى أن دور فتحي كان له طابع خاص ومثل "ولد الغلابة " كنت طول الوقت خايف مايعقلش مع الناس عشان كده.

