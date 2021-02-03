فن ومشاهير

أحمد زاهر: تخوفت من دور "فتحي " في "البرنس" لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد  الفنان أحمد زاهر  أن دور " فتحي " في مسلسل   البرنس الذي عرض  رمضان 2020 مثل تجربة  مختلفة بالنسبة له كونها شخصية شديدة الصعوبة ولاتحمل طابع " الكاركتر".

وأضاف في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: "كان دور صعب جداً  خاصة أنو مش " كاركتر "  مقارنة  بدور فرج  في "كلام على ورق".

وأشار إلى أن دور فتحي كان  له طابع خاص ومثل "ولد الغلابة " كنت طول الوقت خايف مايعقلش مع الناس عشان كده.

وأشار إلى أن أي عمل فني مكتوب حلو وإتعمل  بصدق يشمل جوانب كثيرة تؤدي للنجاح أنا أتوقع له النجاح سواء في رمضان أو غيره.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا