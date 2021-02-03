فن ومشاهير

نادين نجيم تثير حيرة جمهورها بتعليق رومانسي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تعليق لها مؤخرًا، على حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستجرام).

وكتبت نادين: "وفي كل مرة أنظر الى عينيك أتأكد أنني ااتخذت قراراً لن أندم عليه حتى مماتي... صواب أو خطأ لا يهم! ما يهمني انني فعلتها قبل ان يخطف الوقت مني وقتي... وأنتم ما هو القرار الذي لم ولن تندموا عليه؟"

وتساءل الكثيرون عمّن تقصد بكلامها وعما إذا كانت تخوض تجربة عاطفية جديدة.

 وفي المقابل رأى آخرون أنه مجرد تعبير عام عن المشاعر، وحققت من خلال ذلك أكثر من 164 ألف إعجاب.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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