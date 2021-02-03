يوسف الشريف يوجه رسالة للجمهور من كواليس (كوفيد 25)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان يوسف الشريف، صورا من كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25" برفقة زوجته إنجي علاء مؤلفة العمل.

واكتفى بالتعليق قائلا: من أول يوم تصوير.. دعواتكم".

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.