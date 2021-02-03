بلقيس تطرح فيديو كليب "حالة جديدة" وتحتفل بإطلاق ألبومها الجديد بتقنية 3D

بلقيس كشفت اليوم عن المفاجأة الأولى لها في ألبومها الجديد "حالة جديدة"، وطرحت فيديو كليب الأغنية الرئيسية للألبوم مع مغنية الراب كوين جي.

بلقيس فتحي تبهر الجمهور في فيديو كليب "حالة جديدة"

وبعد فترة من الترويج وتشويق الجمهور، أفرجت الفنانة بلقيس عن المفاجأة الأولى لها في ألبومها لعام 2021، وطرحت اليوم فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، والتي خطفت بها أنظار جمهورها إلى الألبوم، حيث شاركت بلقيس مع مغنية الراب كوين جي في الأغنية، بالإضافة إلى تعاونها مع المخرج المصري حسام الحسيني، ونال الكليب اعجاب الجمهور والذي اعتبره بعضهم لوحات فنية مبهرة من بلقيس بالإضافة إلى الموسيقى الجديدة التي قدمتها في الأغنية.

بلقيس تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد

واحتفلت بلقيس فتحي بإطلاق ألبومها الجديد اليوم، من خلال مؤتمر صحفي افتراضي، طلت به مع المخرج حسام الحسيني، وأجابت به على أسئلة جمهورها حول الألبوم وتفاصيله، ونشرت بلقيس بعض المقاطع من المؤتمر والذي نقل على إحدى التطبيقات الإلكترونية، وأتاح للجمهور التواجد به عبر تقنية 3D، وذلك لأول مرة عربياً، واختارت بلقيس هذه الفكرة للاحتفال مع جمهورها في ظل أزمة فيروس كورونا.

وعلقت بلقيس على إطلاق كليبها الجديد والألبوم وقالت:" اقدم لكم الإصدار الأول من البوم حالة جديدة مع المبدعين كوين جي وهادي الخميس..تحية خاصة للمخرج للمبدع حسام الحسيني ومتابعة ممتعة لمحبيني"، وتصدرت بلقيس موقع تويتر بعد طرح أول عمل من الألبوم الجديد، وتفاعل الجمهور مع كليب "حالة جديدة" والمفاجآت المتعددة به، بالإضافة إلى إطلالات بلقيس في الكليب والمشاهد الخيالية به.

بلقيس تطرح ألبومها الجديد "حالة جديدة"

ومن المنتظر ان تطرح بلقيس فتحي بقية أغاني ألبومها الجديد في الأيام المقبلة، وقالت عن طريقة طرح الألبوم والمؤتمر الإفتراضي إنها فكرت في طريقة للتواصل مع جمهورها، وتواصلت مع فريق عملها على هذه الفكرة المبتكرة، لأنها تريد التواصل مع الجمهور بأي طريقة، وكذلك وجهت دعوات لوسائل الإعلام للمشاركة في المؤتمر الإفتراضي وأكدت استعدادها للإجابة عن جميع تساؤلات الجميع حول الألبوم الجديد، ووجهت الشكر للجمهور بسبب دعمهم لها في الألبوم، وأضافت بلقيس فتحي إن التجربة ستكون خيالية واستثنائية وإنه لا يوجد شيء يمنعها من لقاء جمهورها.