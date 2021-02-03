صور ليلى أحمد زاهر تدعم شقيقتها ملك برسالة مؤثرة: "هفضل أتعلم منك"

ليلى وملك أحمد زاهر خطفتا الأنظار في الفترة الأخيرة بعد عودتهما للتمثيل بعد غياب، وتصدرا مواقع التواصل، وحرصت ليلى أحمد زاهر على دعم شقيقتها ملك بعد عودة الأخيرة في مسلسل "لؤلؤ".

ليلى أحمد زاهر تدعم شقيقتها ملك بكلمات مؤثرة

واحتفلت ليلى أحمد زاهر بشقيقتها ملك بعد عودتها للتمثيل بعد غياب سنوات، وبعد النجاح الذي حققته بدورها في مسلسل "لؤلؤ"، ونشرت صور لها مع شقيقتها على انستقرام ووجهت رسالة مؤثرة إليها وقالت:" دايما هنفضل في ظهر بعض و مع بعض في الحلو و الوحش ودايماً هفضل اتعلم منك كل حاجة عشان انتي اشطر واحدة في الدنيا و احلي اخت في الدنيا بحبك يا أطيب ملوكي".

وحازت رسالة ليلى أحمد زاهر على تفاعل كبير من زملائها الفنانين والجمهور، وعلق بعضهم على الرسالة مثل روجينا وشيماء سيف وإيمان العاصي ومحمود حجازي وهبة المفتي وغيرهم، وابدوا إعجابهم بطريقتهما في مساندة بعضهما، بعدما اشتهرا كطفلتين في بداية مسيرتهن الفنية، قبل العودة كنجمات شباب في الأعمال الأخيرة، وأبرزها مسلسل "لؤلؤ" لملك أحمد زاهر، و "في بيتنا روبوت" لليلى زاهر.

ملك أحمد زاهر تتلقى الإشادات في "لؤلؤ"

وقدمت ملك أحمد زاهر دور ابنة نجلاء بدر وأحمد زاهر في مسلسل "لؤلؤ"، وشاركت والدها في أول مشهد لهما معاً، وتلقت إشادات كبيرة بسبب دورها في العمل، والذي انتهى بوفاة شخصيتها في العمل، وهو ما أثر في قلوب المتابعين بسبب أدائها المؤثر، ودعمها والدها بعدة رسائل على مواقع التواصل بعد تألقها في المسلسل وعودتها للتمثيل بعد آخر أدوارها في مسلسل "القاصرات" عام 2013.

ليلى أحمد زاهر تغني في مسلسل "في بيتنا روبوت"

واحتفلت ليلى أحمد زاهر بعرض مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة، وفاجأت الجمهور بغناء تتر العمل مع بطله هشام جمال، لتكشف عن موهبة جديدة بجانب موهبة التمثيل، وحرصت ليلى على نشر أغنية التتر على حسابها بـ انستجرام، وعلقت قائلة: "تتر مسلسل في بيتنا روبوت.. فكرة وألحان وغناء أشطر وأكتر حد كريتيف في الدنيا وأكتر حد تعب بجد في التتر وفي المسلسل بشكل عام هشام جمال.. يارب التتر يعجبكم".