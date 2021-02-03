يوسف الشريف يحتفل بانطلاق تصوير مسلسله "كوفيد-25" مع زوجته.. بالصور

يوسف الشريف انطلق بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "كوفيد 25" اليوم، واحتفل بهذه المناسبة مع زوجته الكاتبة إنجي علاء، ونشرا عدة صور في كواليس اليوم الأول.

يوسف الشريف مع زوجته في بداية تصوير مسلسله الجديد

ونشر الفنان يوسف الشريف الصور الأولى له في كواليس تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، واحتفل بانطلاق التصوير برفقة زوجته إنجي علاء، وقال:" من أول يوم تصوير.. دعواتكم"، وشاركته زوجته إنجي علاء الاحتفال ونشرت عدة صور من كواليس بداية التصوير وعلقت:" الحمد لله.. اول يوم تصوير لمسلسل كوفيد-٢٥ ليوسف الشريف تأليفي وإخراج أحمد نادر جلال وانتاج سينرجي.. دعواتكم".

يوسف الشريف يكرر تعاونه مع زوجته في "كوفيد-25"

ويكرر يوسف الشريف تعاونه مع زوجته إنجي علاء في مسلسله الجديد "كوفيد-25"، بعد عدة تعاونات معها في تأليف قصص مسلسلاته وآخرها مسلسل "النهاية" في رمضان الماضي، ويعود للتعاون مع المخرج أحمد جلال أيضاً في العمل، والذي يبدو أن قصته ستدور في إطار الحرب على الفيروسات، من خلال أزمة العالم مع فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتوقع الجمهور أن قصة العمل ستدور حول محاربة يوسف الشريف لسلسلة أخرى من الفيروسات في المستقبل.

ويبدو أن يوسف الشريف سيكرر أيضاً تقديمه للمسلسلات الخيالية، في المسلسل الجديد "كوفيد-25"، وذلك بعد تقديمه العام الماضي مسلسل "النهاية"، والذي دارت أحداثه في إطار خيال علمي حول نهاية العالم والصراعات التخيلية والتي سيشهدها العالم بعد مئات السنوات، ولاقى المسلسل جدلاً كبيراً وقت عرضه بسبب قصته الخيالية وأحداثه غير المألوفة.

تفاصيل مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف

ويشارك في مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف عدد من الفنانين الشباب أبرزهم أحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإسلام جمال وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين والفنانة صفاء الطوخي وغيرهم، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وهو الأمر الذي يقدمه يوسف الشريف لأول مرة في مسيرته، بعد تواجده في مواسم رمضان السابقة بأعمال من 30 حلقة، حيث من المقرر ان يعرض أكثر من مسلسل في رمضان المقبل من 15 حلقة ومن بينها "كوفيد 25".