تعرف على ايرادات "The Little Things" لدينزل واشنطن ورامي مالك في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح فيلم The Little Things بطولة دينزل واشنطن ورامى مالك، تحقيق إيرادات بلغت نحو 5ملايين دولار في أول أسبوع عرض.

فيلم The Little Things يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك والنجم جاريد ليتو.

ويضم أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".