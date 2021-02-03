أحمد زاهر: كنت متوقع نجاح «لؤلؤ» بس مش بالشكل ده

أكد الفنان أحمد زاهر أنه كان يتوقع نجاح مسلسل "لؤلؤ" لكن ليس بما حققه على أرض الواقع خاصةً أن المسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني.
وقال "زاهر" في حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء الثلاثاء: "كنت متوقعا النجاح بس مش بالشكل ده.. كنت متوقع النجاح لمسلسل البرنس، بس برضه على أرض الواقع كان رد الفعل فائق للتوقعات".
وتابع: "أي عمل فني مكتوب حلو واتعمل بصدق يشمل جوانب كثيرة تؤدي للنجاح؛ أنا أتوقع له النجاح، سواء في رمضان أو غيره".
وأوضح زاهر أن دور شخصية فتحي في مسلسل "البرنس" تمثل أهم نقطة في مسيرته الفنية، قائلًا : "لفترة طويلة الناس فضلت تقول لي يافتحي لكن دلوقتي بقوا بيقولوا لي يا طارق، وفيه ناس بتقلي إوعى تقلب على توحة يا طارق"، مؤكدًا أنه نجح في أن تترك أعماله رسوخًا لاسم الشخصية في أذهان الجماهير، وأنه قادر على جذب انتباه الجمهور لكل شخصية حتى ولو كانت خارج السباق الرمضاني".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".
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