نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الكيلاني: بدايتي في الغناء كانت مع فرقة سليم سحاب.. ولهذا السبب اتجهت للتمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد كيلاني اليوم، عن بداية مشواره الفني، قائلًا : "أغني عندما كان لدّي ٦ سنوات في الأوبرا مع فرقة سليم سحاب، حتى كبرت وكبر حلمي في الغناء أكثر، ثم أتيت أغنية "يبقى أنت أكيد في مصر" وعرفني الناس أكثر" .

وأضاف الكيلاني خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، "استمريت في الغناء ، حتى حدث مشكلة بيني وبين الشركة المنتجة فتوقفت عن الغناء فترة، ثم دخلت مجال التمثيل بالصدفة ومثلت في مسلسل "مريم" مع النجمة هيفاء وهبي".

وتابع: "عندما شاهدت دوري في المسلسل قلت لن اكرر هذه التجربة مرة آخرى، حتى آتى دوري في فى مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخرانى، وهذا الدور شاركت من اجله في العديد من الورش التمثيليه؟ ومن بعد المسلسل شاركت في مسلسل "الجماعة 2".