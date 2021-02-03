إبقى قابلني لـ فضل شاكر تقترب من 23 مليون مشاهدة

حققت أغنية "ابقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر، 22 مليون و900 ألف مشاهدة؛ بعد مرور ما يقرب من شهر على طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية "وابقي قابلني، لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين، ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين، ده أنت بصراحة ما تتعاشرش، فكرت أسامحك مفتكرش، والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".

"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.