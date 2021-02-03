2580 جنيهاً.. إيرادات فيلم صابر وراضي خلال 24 ساعة

بلغ الإيراد اليومي لفيلم «صابر وراضي»، الاثنين 2 فبراير، 2580 جنيهًا، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 481 ألفًا و634 جنيهًا مصريًا، بعد 5 أسابيع فقط من طرحه في دور العرض السينمائي.

وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر و راضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل. فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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