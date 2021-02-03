رهوان.. أول فيلم مصري عن سباق عربات الكارو

يستعد المخرج خالد أبو غريب، لبدء تصوير فيلمه الوثائقي الطويل الأول بعنوان "رهوان" عن سباق عربات الكارو في مصر.
خالد أبو غريب يبدأ تصوير الفيلم قريبًا، وهو من فكرته وتأليفه بالاشتراك مع حسام فرحات.
وعمل "خالد" مساعدًا من قبل مع وائل إحسان وأحمد الجندي وطارق العريان وأخرج عددًا من الاعلانات والكليبات.
«رهوان» هو فيلم تسجيلي عن سباق العربات الكارو، وتدور فكرته حول تسليط الضوء على من يصونوا الحيوانات الخاصة بهم، حتى تتعرض فيما بعد إلى مصدر رزق خاص بهم.
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