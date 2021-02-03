إيرادات فيلم ريما تقفز إلى مليون و974 ألف جنيه

حقق فيلم ريما ايرادات بلغت قيمتها 17 ألف جنيه ، عن يوم الاثنين، 1 فبراير، وذلك بعد 6 أسابيع من عرضه بموسم نصف العام، ليقفز إجمالي إيراداته إلى مليون و974 ألف جنيه مصري حتى الآن.

وأشاد الجمهور بقصة الفيلم وبكل ابطاله وخاصة اداء ريم في دور «ريما» الطفلة التي ترى المستقبل، واستقبلوها عقب الفيلم بحفاوة بالغة وأخذوا صورا تذكارية معها واصفين اياها بأنها ستكون نجمة سينما الرعب في المستقبل.