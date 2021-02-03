نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر كشف دور المخرج محمد سامي في رحلة انقاص وزنه من 185 إلى 85 كيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد زاهر أن أهم الادوار التي تمثل علامة فارقة في مسيرته الفنية تبدأ من شخصية " يوسف المهدي " في حكاية حياة يعقبه في المركز الثاني شخصية فتحي في مسلسل " البرنس".

وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : " يوسف المهدي كان أكبر تحول بالنسبة لي في حياته الفنية ".

وتابع " كنت تخين أوي ووزني تجاوز 185 ميلوا وربنا بعتلي المخرج محمد سامي كنت فظيع لاني كنت مصاب بخلل في إفرازات الغدة الدرقية وكانت مرحلة كئيبة .. وكنت أتلقى العلاج وكنت بحاول أخس بس مانفعش لان التخن الي كنت فيه كان بسبب ورم جسمي منفوخ بالمياه ".

وواوصل " فضلت تخين لحد مانزلت من 185 كيلوا لحد 120 كيلو في مسلسل أدم الي كأن اول لقاء لي مع المخرج محمد سامي ومكناش نعرف بعض قبلها وفجأة جسمي حصله ثبات في الوزن ومش راضي ينزل ".

وكشف عن دور المخرج محمد سامي في رحلة فقدانه للوزن قائلا: " محمد سامي شافني قلي لازم تخس وشجعني أعض الارض عشان وزني ينزل بعد ماحصله ثبات عند 120 كيلوا جرام وقلي قدامك سنةو بالضبط وإنت حر في النهاية عايز تخس خس مش عايز براحتك بس فيه دور مهم إسمه " يوسف المهد " في مسلسل أدم وده دور جامد ومهم بس مستحيل هتمثله وإنت تخين كده".