رامز أمير يكشف سبب ممارسته لرياضة الباركور على ريد كاربت مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان رامز أمير ، عن سبب ممارسته للرياضة الباركور على ريد كاربت مهرجان الجونة، قائلًا: "كنت اقدم نفسي في مهرجان الجونة ، واسوق لنفسي وافعل مثلما يفعل النجوم في الخارج ،وفاندام قام بعمل ذلك، ولكن الجميع اندهش مني عندما فعلت ذلك، لأنه لم يفعل أحد من قبل ذبك في مصر".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، الذي يعرض على قناة ال Dmc": "أحب الاكشن كثيراً، وأكثر ممثل احبه في الاكشن أحمد السقا، وفي يوم كنت أسهر واشاهد فيلم لن أنسى ذلك اليوم، كنت أتفرج على فيلم Undisputed من بطولة سكوت آدكنز، وعندما شاهدته قلت لماذا لا نقدم نوعية هذه الافلام في مصر، وقررت أن أعمل على نفسي حتى أقدم هذه النوعية من الافلام الأكشن" .

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.