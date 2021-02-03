حنان سليمان والدة حمادة هلال في مسلسل "المداح"

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة حنان سليمان حاليًا عبر قناة"CBC" مسلسل "ضربة معلم"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، بطولة محمد رجب، إنعام سالوسة، محمد عز، محمد نجاتي، سلوى عثمان، مي سليم، رانيا فريد شوقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول"، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبوزيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

