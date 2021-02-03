سليمان عيد مأذون في مسلسل "فارس بلا جواز"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان سليمان عيد في مسلسل "فارس بلا جواز" الذي سيعرض في رمضان 2021، بطولة الفنان مصطفى قمر .

وفي تصريحات صحفية قال عيد إنه يجسد دور ماذون خلال الأحداث، لافتًا إلى أن السيناريو الرائع هو ماجذبه للعمل.